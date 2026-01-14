В Уфе суд аннулировал брак бойца, не вернувшегося с СВО

В Уфе после вмешательства прокуроров расторгли фиктивный брак с участником СВО

В Уфе недействительным признали брак между местной жительницей и участником СВО, который не вернулся с фронта. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мужчина официально заключил брак с женщиной за неделю до подписания контракта, затем отправился в зону спецоперации.

Позже мать мужчины предположила, что брак мог быть фиктивным, и обратилась в прокуратуру. Ее догадки подтвердились, так как супруги не проживали вместе и не строили общих планов на будущее.

Прокуратура просила суд признать брак недействительным.

«Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства», – говорится в публикации.

До этого в Ульяновской области женщина лишилась выплат на участника СВО из-за фиктивного брака. Пара жила отдельно, но после того, как мужчина не вернулся с фронта, россиянка отправилась за деньгами.

Выяснилось, он женился после того, как увидел справку о беременности женщины. Она оказалась фальшивой, брак признали фиктивным.

Ранее в Новосибирской области раскрыли схему браков ради кражи денег у военных.