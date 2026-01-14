Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Уфе суд аннулировал брак бойца, не вернувшегося с СВО

В Уфе после вмешательства прокуроров расторгли фиктивный брак с участником СВО
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе недействительным признали брак между местной жительницей и участником СВО, который не вернулся с фронта. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мужчина официально заключил брак с женщиной за неделю до подписания контракта, затем отправился в зону спецоперации.

Позже мать мужчины предположила, что брак мог быть фиктивным, и обратилась в прокуратуру. Ее догадки подтвердились, так как супруги не проживали вместе и не строили общих планов на будущее.

Прокуратура просила суд признать брак недействительным.

«Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства», – говорится в публикации.

До этого в Ульяновской области женщина лишилась выплат на участника СВО из-за фиктивного брака. Пара жила отдельно, но после того, как мужчина не вернулся с фронта, россиянка отправилась за деньгами.

Выяснилось, он женился после того, как увидел справку о беременности женщины. Она оказалась фальшивой, брак признали фиктивным.

Ранее в Новосибирской области раскрыли схему браков ради кражи денег у военных.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621691_rnd_7",
    "video_id": "record::c8206fe0-16bf-4a47-85ca-250b2d850274"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+