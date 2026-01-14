В минюсте сообщили, что США готовились к серьезному сопротивлению в Венесуэле

США готовились к серьезному сопротивлению в Венесуэле при планировании операции

Военные США при планировании операции в Венесуэле рассчитывали на серьезное сопротивление. Об этом сообщили в американском минюсте.

«Ожидается, что американские войска столкнутся со значительным сопротивлением на подходе», — говорится в документе.

Американское командование принимало в расчет, что на подходах к венесуэльской базе Форт-Тиуна расположено до 75 систем ПВО.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений.

Ранее минюст США нашел обоснование для атаки на Венесуэлу.