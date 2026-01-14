Звезда мелодрамы про СВО снялась в боевике

В Москве прошла светская премьера боевика «Завербованный». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Завербованный» рассказывает о жизни разведчиков. В картине снялась актриса Ника Здорик, известная по главной роли в мелодраме про СВО «Ландыши». Также в проекте приняли участие Александр Метелкин, Иван Кокорин, Данила Якушев, Андрей Карако, Анастасия Черникова.

Андрей Пантелеев написал сценарий и срежиссировал проект. Он заявил, что его команда хотела сделать честное кино.

«Завербованный» — это не только история про спецслужбы, это в первую очередь история о дружбе. Это фильм о том, как люди меняются под давлением обстоятельств и как важно в какой-то момент не предать себя», — поделился режиссер.

Светскую премьеру картины посетили такие звезды, как Анфиса Чехова, Валерий Карпов, Оксана Сташенко, Ольга Петрикова, Аделина Панина, Илья Гуров и Atlanta.

Фильм «Завербованный» выйдет в широкий прокат 15 января.

