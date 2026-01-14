Американские военные готовились к серьезному сопротивлению в Венесуэле

Американские военные при планировании операции в Венесуэле готовились к серьезному сопротивлению. Об этом сообщается в правовом заключении, опубликованном Минюстом США.

«Ожидалось, что американские войска столкнутся со значительным сопротивлением на подходе», — отмечается в документе.

Командование операцией учитывало, что около венесуэльской базы Форт-Тиуна находилось до 75 систем противовоздушной обороны.

14 января газета The Wall Street Journal нашла в опубликованном Минюстом США меморандуме обоснование для атаки на Венесуэлу и захвата лидера страны Николаса Мадуро. По данным СМИ, в документе отмечается, что действия американских военных поддерживает местная оппозиция во главе с Марией Мачадо. При этом в меморандуме говорится, что уход Мадуро, вероятно, приведет к «массовой неразберихе», и сейчас «явного фаворита» на президентский пост просто нет.

Также в качестве правовых оснований для атаки в меморандуме указаны «конституционные полномочия» Трампа на проведение военных операций, продолжающаяся борьба США с наркотрафиком в Латинской Америке и прежние миссии, когда военные США участвовали в поимке террористов.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее на Западе заявили о выгоде России от операции США в Венесуэле.