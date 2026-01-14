Пушков назвал «мутной» идею создания должности посланника Европы по переговорам с РФ

Идея создания должности спецпосланника Евросоюза (ЕС) по переговорам с Россией «весьма мутная». Об этом написал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«С одной стороны, она отражает объективную реальность: если ЕС не ведет переговоры с Россией, то он оказывается на обочине процесса урегулирования и оказывается вынужденным дожидаться новостей от американцев, которые сосредоточили в своих руках процесс переговоров и не подпускают к нему европейцев», — написал он.

По мнению Пушкова, смысл такого назначения при нынешней позиции Европы неясен, поскольку Союз пока не готов к посредничеству в урегулировании украинского кризиса.

До этого газета Politico сообщила, что в Евросоюзе обсуждают вопрос создания должности спецпредставителя, который будет представлять интересы объединения по Украине. В ЕС опасаются, что США заключат сделку с Россией за их спиной.

Один из возможных кандидатов — президент Финляндии Александр Стубб из-за его отношений с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, Финляндия граничит с Россией.

Ранее в Совфеде назвали условия для возобновления диалога России с Европой.