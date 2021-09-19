В Госдуме рассказали о причинах неудачного выступления российских клубов в еврокубках

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев назвал причину неудачного выступления российских клубов в еврокубках, передает «Спорт-Экспресс».

«Причина всех наших неудач в еврокубках давно видна — это лимит. Если мы хотим играть на хорошем уровне на мировой арене, необходимо решить вопрос по поводу лимита на легионеров», — сказал Свищев.

Пока московский «Локомотив» остается единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. Красно-зеленые дома сыграли вничью с «Марселем» (1:1). Петербургский «Зенит» ранее на выезде проиграл 0:1 лондонскому «Челси» в Лиге чемпионов, а московский «Спартак» в Москве с таким же счетом уступил варшавской «Легии» в Лиге Европы.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, комментируя результаты российских клубов в еврокубках, заявил, что основной причиной неудач является то, что российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами.