Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова впервые сыграла в баскетбол.

«Первый раз вышла на баскетбольную площадку. Или не площадку? Зал, поле?.. Знала, что есть мяч и корзины. Больше не знала ничего», — написала Захарова в Telegram, отметив, что матч был благотворительным.

Баскетбольный матч проводился с целью сбора средств для детей больных ДЦП.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ролик в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде-2020, в котором она бьет по манекену с надписью Press, заявила, что ей все равно на критику со стороны западных СМИ.

«Собаки лают, караван идет. Мы давно это выучили, поэтому нам, честно говоря, все равно, что думают некоторые озлобленные представители Запада. Эффект был классный – это самое главное. Мне спортсмены в ходе мероприятия на Красной площади говорили, что ролик действительно им понравился, он зажег, это главное. Мы для них старались. А что думают наши недруги и злопыхатели, честно говоря, все равно», — сказала Захарова.