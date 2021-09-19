Бывший президент «Спартака» Червиченко подверг критике Кокорина

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о форварде итальянской «Фиорентины» Александре Кокорина, передает «Спорт-Экспресс».

«Может, стоит продать Кокорина, но вы же знаете его зарплату в «Фиорентине». Как вы думаете, кто в состоянии согласиться взять его даже бесплатно, только платить эту зарплату. Какая ему разница играет он или нет. Главное, что платят», — сказал Червиченко.

Футболист перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Также россиянин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Ранее скаут Серии А Алекс Великих, высказываясь об игре российского нападающего Александра Кокорина в матче «Фиорентина» — «Дженоа», предположил, что в зимнее трансферное окно россиянина отдадут в аренду.