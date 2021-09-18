Капелло назвал основную причину неудач российских клубов в еврокубках

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, комментируя результаты российских клубов в еврокубках, заявил, что основной причиной неудач является то, что российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами. Слова специалиста передает Sport24.

«Я не смотрел матчи российских клубов в еврокубках, но очевидно, что главная причина неудач остается такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола. Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных», — сказал Капелло.

Пока московский «Локомотив» остается единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. Красно-зеленые дома сыграли вничью с «Марселем» (1:1). Петербургский «Зенит» ранее на выезде проиграл 0:1 лондонскому «Челси» в Лиге чемпионов, а московский «Спартак» в Москве с таким же счетом уступил варшавской «Легии» в Лиге Европы.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выступление российских клубов в матчах первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.