Захарова — о реакции западных СМИ на ролик в поддержку олимпийцев: собаки лают, караван идет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ролик в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде-2020, в котором она бьет по манекену с надписью Press, заявила, что ей все равно на критику со стороны западных СМИ. Слова Захаровой передает «Р-Спорт».

«Собаки лают, караван идет. Мы давно это выучили, поэтому нам, честно говоря, все равно, что думают некоторые озлобленные представители Запада. Эффект был классный – это самое главное. Мне спортсмены в ходе мероприятия на Красной площади говорили, что ролик действительно им понравился, он зажег, это главное. Мы для них старались. А что думают наши недруги и злопыхатели, честно говоря, все равно», — сказала Захарова.

Ранее немецкий журналист, автор расследований о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за бездействие в отношении ролика с участием Марии Захаровой.