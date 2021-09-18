Захарова раскритиковала американцев за призывы к бойкоту Олимпиады-2022

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, критикуя американских политиков за призывы к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр – 2022, которые пройдут в Пекине, заявила, что «надо меньше обращать внимание, что они в сенатах или конгрессах обсуждают». Слова Захаровой передает ТАСС.

«У них такая, наверное, болезнь – постоянно обсуждать бойкоты и то, как, каким образом кому нагадить. Но мне кажется, спорт, олимпийское движение совершенно не про это. Оно про достижения, про силу воли, про чувство локтя, по науку, про мир. Мне кажется, меньше нам надо обращать внимание, что они там у себя в сенатах или конгрессах обсуждают. Не первый и не последний раз мы слышим оттуда весь этот бред», — сказала Захарова.

Церемония открытия 24-х по счету зимних Олимпийских игр пройдет 4 февраля 2022 года. Закончатся Игры 20 февраля. 31 июля 2015 года на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре столицей проведения ОИ был назван Пекин, который станет первым городом, принимающим и летние, и зимние Олимпийские игры.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены столкнулись с провокациями во время летних Игр-2020 в Токио.