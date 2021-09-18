Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко ответил на вопрос об алкогольной зависимости.

«Нет у меня никакой зависимости. У меня всю жизнь такой образ жизни. Я что хочу, то и делаю. Я живу в удовольствие, а не для того, чтобы прогнуться перед обществом», — сказал Емельяненко на YouTube-канале «Разрешите вас перебить».

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с Артемом Тарасовым.

Поединок пройдет 18 сентября в 22.00 по московскому времени.