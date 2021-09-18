Легкоатлетка Ласицкене расплакалась на шоу «Вечерний Ургант»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене расплакалась на шоу «Вечерний Ургант», вспоминая финал соревнований на Играх в Токио.

Ведущий Иван Ургант показал спортсменке видео, на котором ее супруг Владас комментирует ее победный прыжок, после чего девушка не смогла сдержать слез. Позже в студии появился сам Владас, и Ургант сам не сдержал эмоций.

«В тот момент я словно умер и пять раз воскрес. Это для нас была больше чем история, а иностранные коллеги не обращали внимания», — рассказал муж чемпионки.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене стала победительницей международного турнира в Берлине.

Для Ласицкене этот турнир стал последним в нынешнем сезоне. Прежде российская спортсменка завоевала золото на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, а также стала победительницей финала Бриллиантовой лиги.

Легкоатлетка является трехкратной чемпионкой мира, что является рекордным для ее дисциплины. Она также становилась чемпионкой Европы.