Спортивный директор «ПСЖ»: Месси хотел закончить карьеру в «Барселоне»

Спортивный директор французского «Пари Сен-Жермен» Леонардо рассказал о ходе переговоров с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Мы общались с Месси в январе, когда у него оставалось полгода до истечения контракта с «Барселоной». До этого момента мы не вели никаких переговоров и не контактировали.

Полагаю, что он хотел остаться в каталонском клубе, и, честно говоря, он хотел закончить там свою карьеру. Но история Месси в «Барселоне» завершилась, а началась наша», — приводит слова бразильца Sport.es.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что клуб из США «Интер Майами» хочет подписать контракт с Лионелем Месси.