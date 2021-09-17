Губерниев: скоро Россию в рейтинге УЕФА догонят клубы из Сан-Марино

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских клубов в еврокубках, передает «ВсеПроСпорт».

«Скоро нас догонят клубы из Сан-Марино и других футбольных гигантов. Реформы в футболе назревают. Нужно думать о лимите, переходить на систему «весна-осень» и продолжать реформировать детский и юношеский футбол», — сказал Губерниев.

Пока «Локомотив» остается единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. Красно-зеленые дома сыграли вничью с «Марселем» (1:1). «Зенит» ранее на выезде проиграл 0:1 «Челси» в Лиге чемпионов, а «Спартак» в Москве с таким же счетом уступил «Легии» в Лиге Европы.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал выступление российских клубов в матчах первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Глубже падать уже некуда. В прошлом сезоне у российских команд всего одна победа за 26 игр. В этом году нет никаких предпосылок, чтобы эта ситуация изменилась», — сказал Колосков.