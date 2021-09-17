Федор Емельяненко — о ринг-герлз: единственное, поприличнее бы их одевать

Боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о ринг-герлз.

«Так сложилось, что девушки носят таблички с номерами раундов. Единственное, поприличнее бы их одевать. Но так мне прямо делать нечего, как думать о них. Забот с командой хватает. Если кто-то хочет обсудить их, пусть обсуждает», — цитирует бойца Telesport£.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах.

Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

В последний раз Федор Емельяненко дрался в декабре 2019 года в Японии с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Куинтоном Джексоном, который был нокаутирован.