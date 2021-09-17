Помощник Путина высказался об изменениях на лимит на легионеров в РПЛ

Помощник президента России, член попечительского совета РФС Игорь Левитин, говоря о возможных изменениях в лимите на легионеров в чемпионате России, заявил, что основная проблема отечественного футбола — это наличие больших зарплат игроков и отсутствие денег в детских школах. Слова Левитина передает «РБ Спорт».

«Однозначно, что какие-то ограничения должны быть, чтобы наши ребята больше участвовали в матчах. С другой стороны, лимит порождает другую проблему — высокие зарплаты наших футболистов, так как нет конкуренции.

Мы на попечительском совете РФС обсуждали, что высокие зарплаты дестимулируют наших футболистов играть хорошо. К тому же мы все деньги тратим на игроков, а не на детско-юношеский спорт, не на тренеров, которые этих футболистов готовят. Баланс между высокими зарплатами игроков и отсутствием денег в детских спортивных школах и на поощрение первых тренеров — это и есть проблема», — сказал Левитин.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее Левитин высказался о работе Валерия Карпина на посту тренера сборной России.