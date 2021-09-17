Наставник сборной Англии хочет, чтобы в его штабе работало больше женщин

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал мнение о том, что в штабе английской команды должно быть больше женщин. Слова специалиста передает The Telegraph.

«FA (футбольная ассоциация Англии – Прим. «Газета.Ru») на самом деле очень разнообразна с точки зрения пола: 38 процентов – женщины. Моя дочь сказала мне: «О, это хорошо, правда, папа?» Хорошая мысль. И для меня это очередное отличное напоминание о том, какого мира я хочу для своей дочери, каких возможностей я хочу для нее. Это очень быстро меняет ваш взгляд на на женский спорт и возможности для женщин в нашем спорте», – сказал Саутгейт.

Саутгейт отметил, что в его штабе работают лишь три женщины.

Ранее Гарет Саутгейт в матче квалификации чемпионата мира — 2022 с Польшей (1:1) не сделал ни одной замены. Такое произошло впервые с полуфинала Евро-96 против Германии, в котором англичане уступили по пенальти (5:6).