Экс-президент «Локомотива» — о еврокубках: стыдно только за «Спартак»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская, оценивая выступление российских команд в стартовых матчах еврокубков, заявила, что единственный клуб, за который ей стыдно — это «Спартак». Слова Смородской передает «Чемпионат».

«Не скажу, что «Локомотив» — единственная российская команда, за которую не стыдно в Европе. «Зенит» сыграл хорошо: ему фатально не повезло, но они играли достойно, не испугались такого грозного соперника, «Челси». Стыдно только за «Спартак». Стыдно, обидно и жалко — все подходит», — сказала Смородская.

Напомним, в матчах Лиги Европы «Спартак» потерпел поражение от польской «Легии» (0:1), а «Локомотив» в концовке игры вырвал ничью с французским «Марселем» (1:1). В Лиге чемпионов петербургский «Зенит» уступил лондонскому «Челси» со счетом 0:1.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порадовался итоговому результату матча с «Марселем».