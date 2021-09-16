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Билялетдинов считает, что «Локомотив» проявил характер, вырвав ничью с «Марселем»

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РИА Новости

«Локомотив» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на своем поле сыграл вничью с французским «Марселем», 1:1. Уступая 0:1, в меньшинстве хозяева вырвали ничью на последних минутах благодаря голу Фаустино Анджорина. Бывший главный тренер красно-зеленых Ринат Билялетдинов отметил, что позитива в игре команды пока не видно, но, вместе с тем, она проявила характер.

«Пока не увидел позитива – пока. Но мы знаем, что «Локомотив» способен играть на других скоростях. То, что они сидели в обороне и вязали соперника, наверное, было продиктовано тренерским выбором тактики, исходя из состояния игроков, травматизма. Может, это и сработало бы, но все-таки мы знаем игроков «Локомотива», способных играть по-другому. И это оптимизм оставляет.

Соперник потерял бдительность. Потерял мяч в центре поля на ровном месте, ожидая, что судья свистнет фол. Они за второй тайм отвыкли вести серьезный отбор. Точнее, порой вели, чтобы перехватить мяч в центре поля или на чужой половине. Но тут они неплотно сыграли в обороне и позволили нанести удар. Конечно, без характера такие игры не вытаскиваются, характер есть», - сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Также специалист сравнил игру «Локомотива» с матчем «Спартака» в Лиге Европы, состоявшемся накануне. И сравнение оказалось в пользу красно-белых, при том, что они на своем поле уступили польской «Легии», 0:1, пропустив в концовке.

«Спартаку», может, не хватило времени отыграться, но «Спартак» имел преимущество, а сказать, что у «Локомотива» было преимущество, нельзя», - подвел итог эксперт.

Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что игра «Локомотива» была беспросветная, ничья с «Марселем» - лучший результат.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
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