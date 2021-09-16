Главный тренер «Легии» ответил владельцу «Спартака» Федуну пословицей о цыганах

Главный тренер варшавской «Легии» Чеслав Михневич ответил владельцу московского «Спартака» Леониду Федуну после матча первого тура группового этапа Лиги Европы.

Перед игрой функционер заявил, что российский клуб хочет смыть позор десятилетней давности. В 2011 году красно-белые по сумме двух встреч уступили польскому клубу и не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы.

Михневич отметил, что его команда не жила прошлым, потому что за десять лет состав «Легии» сильно изменился.

У нас в Польше есть поговорка: «Цыган бил своего сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться», — цитирует Михневича Sport24.

Встреча между «Спартаком» и «Легией», прошедшая в Москве 15 сентября, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Лирим Кастрати. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что главный тренер польской «Легии» на послематчевой пресс-конференции открыл три бутылки пива, которые были выставлены в качестве рекламы.