Ветеран ЦСКА — о поражении «Спартака»: какой-то странный народ, стыдно даже смотреть

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев, комментируя поражение московского «Спартака» в стартовом матче Лиги Европы против польской «Легии» (0:1), заявил, что ему было стыдно смотреть эту игру.

«Какой-то странный народ: ни впереди, ни обороне вообще ничего нет. В обороне вообще какой-то бардак, кто во что горазд. Я вообще не ожидал такого от «Спартака». Думал, что сейчас, наверное, что-то получится, но нет. Не соображают что ли? Или не работают?

У «Спартака» нет ни одного скрытого, ни одного неожиданного паса. Что это за игра такая? Прямо стыдно даже смотреть», — приводит слова Пономарева Rusfootball.

Напомним, единственный мяч в противостоянии забил футболист полькой команды Лирим Кастрати.

В следующем матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» встретится с «Наполи». Матч пройдет в Неаполе 30 сентября.

Также московская команда на групповой стадии второго по значимости европейского турнира встретится с английским «Лестером».

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