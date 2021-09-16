Мостовой: покажите хоть одного, кто купит «Спартак»

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после поражения «Спартака» от польской «Легии» (0:1) в стартовом матче Лиги Европы высказал мнение о том, что болельщики просят владельца красно-белых Леонида Федуна продать клуб.

«Действительно, много говорили, надо ли продавать команду. А я говорю, а кто купит? Покажите хоть одного, кто ее купит. Если мы возьмем все игры «Спартака», кроме матча «Бенфики», где соперник был объективно сильнее, то красно-белые никому не уступили. Просто моменты надо реализовывать», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, единственный мяч в противостоянии забил футболист полькой команды Лирим Кастрати.

В следующем матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» встретится с «Наполи». Матч пройдет в Неаполе 30 сентября.

Ранее защитник красно-белых Николай Рассказов поделился мнением о шансах своей команды на выход из группы ЛЕ.