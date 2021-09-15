Канчельскис: «Спартак» можно переименовать в «Плохую прачечную»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о поражении московского «Спартака» от варшавской «Легии» (0:1) в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Происходит какой-то ужас. Бессовестные люди работают в «Спартаке». Чтобы смыть позор, надо иметь силу духа. А чесать языком можно сколько угодно, пусть вся страна и дальше смеется над клубом.

«Спартак» можно переименовать в «Плохую прачечную» после такой игры. Стирать в ней толком не умеют, если только кости перемывать.

Болельщиков жалко. Они не заслужили таких результатов и такого шоу в год столетия», — цитирует экс-игрока национальной команды Sport24.

На вопрос нужно ли увольнять главного тренера Руя Виторию Канчельскис заявил, что об этом нужно спрашивать у Заремы Салиховой, жены владельца команды Леонида Федуна.

Ранее Леонид Федун заявил, что столичный клуб должен смыть позор 2011 года.

Напомним, «Легия» обыграла красно-белых в квалификации Лиги Европы сезона-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья (2:2), а в Москве красно-белые уступили, пропустив мяч на последней минуте встречи (2:3).