Деменко о словах Уткина в адрес Клаудиньо: это некрасиво, но я Уткина вообще не слушаю

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Максим Деменко раскритиковал спортивного журналиста и блогера Василия Уткина за слова в адрес новичка сине-бело-голубых бразильца Клаудиньо, который попал в состав команды на матч Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Уткин заявил, что игрок «приехал из девяностых» — эти слова Деменко назвал некрасивыми, отметив, что его мнение Уткина не интересует.

«Это необоснованно и вообще некрасиво: человек сидит и рассказывает, глядя на телевизор, о скоростях и движении игроков, и потом осуждает футболиста. Я Уткина вообще не слушаю, для меня он неинтересен. Когда игровая модель не получается у всей команды, это вопрос к тренеру. Значит, не угадал с игроками. А здесь футболист работает, двигается.

Единственное, на что можно обратить внимание — Клаудиньо много брал на себя, такое ощущение, что он просто хотел показать себя против гранда. Вот это просматривалось. Все-таки нужно было больше на команду играть, чем на себя. Он переигрывал моменты, где можно было просто сыграть. Но это психология бразильцев, они хотят себя показать. А так, по нему проблем-то нет — парень старался и максимально хотел себя проявить. Критика не обоснована. На фоне «Челси» «Зенит» смотрелся достойно, это очень важно. И ребята по-настоящему бились. Это другой «Зенит» — не тот, который против «Боруссии» или «Брюгге» играл непонятно, во что», — сказал Деменко «Газете.Ru».

«Зенит» уступил «Челси» на выезде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, единственный мяч в ворота петербуржцев забил на 69-й минуте Ромелу Лукаку. Следующим соперником команды Сергея Семака станет шведский «Мальме», эта игра состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге.