Главный тренер «Челси» оценил степень сложности матча против «Зенита»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель, комментируя итоги победного матча Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:0), заявил, что играть против петербургского клуба было непросто.

«Было непросто против чемпионов России, в составе которых много игроков высокого уровня. Они успешно перекрывали свободные зоны. Важно было победить — это очередной шаг вперед для нас.

Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

В группе «Зенита» помимо лондонского клуба выступают туринский «Ювентус» и «Мальме».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что команда Сергея Семака вполне могла сыграть вничью с лондонским клубом.