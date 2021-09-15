Червиченко: «Барселона» смотрелась более несчастной, чем «Зенит» в матче с «Челси»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, высказываясь о поражении «Зенита» стартовой встрече Лиги чемпионов против «Челси» (0:1), заявил, что команда Сергея Семака вполне могла сыграть вничью с лондонским клубом.

В параллельном матче «Барселона» потерпела поражение от «Баварии» со счетом 0:3.

«Мне «Зенит» очень понравился. Я, честно говоря, думал, что там трешка залетит. Но они в принципе сыграли, особенно первый тайм, хорошо. То, что Дзюба чуть не забил, тоже удивительно. И вообще, я параллельно смотрел «Барсу» и «Баварию»: «Барселона» смотрелась более несчастной, чем «Зенит» в матче с «Челси» в Лондоне», — приводит слова Червиченко Rusfootball.

Бывший функционер отметил, что «Зенит» удивил его своей самоотдачей. По мнению Червиченко, петербургская команда могла зацепиться за ничью, если бы форвард Артем Дзюба сумел реализовать голевой момент в конце матча.

«Думаю, что «Мальме» должны выносить в одну калитку. «Ювентус», конечно, очень силен. Но порой бывает какое-то итальянское разгильдяйство, и тут можно укусить и сыграть хоть один раз ничейку с ними. Если «Зенит» продолжит играть так же, как в этом матче, то он должен с третьего места выходить [в Лигу Европы]», — добавил Червиченко.

Ранее тренер Александр Тарханов высказался о том, что некоторые игроки петербургского клуба перед началом встречи преклонили колено в поддержку Black Lives Matter.