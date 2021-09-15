Тренер Тарханов — о преклонивших колено игроках «Зенита»: пусть политики их разносят

Российский тренер Александр Тарханов, комментируя итоги матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и Челси» (0:1), высказался о том, что некоторые игроки петербургского клуба перед началом встречи преклонили колено в поддержку Black Lives Matter.

«Встали и встали, я на это уже не обращаю внимания. Пусть политики их разносят, это их дело — разносить. Ничего страшного в этом нет», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В группе «Зенита» помимо лондонского клуба выступают туринский «Ювентус» и «Мальме».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, комментируя акцию Black Lives Matter, заявил, что не заставлял бы никого вставать на колено.