Главный тренер «Зенита» объяснил отсутствие Дзюбы в стартовом составе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артем Дзюба не попал в стартовый состав петербургского клуба на матч группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси» (0:1).

«Нужно понимать, что обороняться в схеме с двумя нападающими сложнее. Поэтому выбор сегодня пал на схему с одним нападающим. Нам были нужны более объемные игроки», — приводит слова Семака «Чемпионат».

В группе «Зенита» помимо лондонцев выступают туринский «Ювентус» и «Мальме».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале высказался о поражении «Зенита» от «Челси».