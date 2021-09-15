Наставник «Зенита», комментируя акцию BLM, рассказал, перед кем готов преклонить колено

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, комментируя акцию Black Lives Matter, которая прошла перед мачтем Лиги чемпионов против «Челси» (0:1), заявил, что «преклонять колено готов перед богом». Слова специалиста передает «Спорт-Экспресс».

«Это личное право каждого, мое — другое. Я уважаю права всех людей, но преклонять колено готов перед богом», — сказал Семак.

Ранее стало известно, что несколько игроков «Зенита» встали на колено перед началом матча с «Челси».

В группе «Зенита» помимо лондонцев выступают туринский «Ювентус» и «Мальме».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.