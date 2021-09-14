Экс-игрок «Барселоны» заявил, что Захарян подходит каталонскому клубу

Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к хавбеку столичного «Динамо» Арсену Захаряну.

«Захарян — топовый талант, который может подойти и «Барселоне». Но сейчас игроку нет смысла переезжать в Испанию. Ему нужно играть.

Сомневаюсь, что есть предметный разговор по его покупке. Захарян — очень интересный игрок. По своим качествам он подходит каталонцам. Сине-гранатовым нужно идти готовые футболисты. Пока Захарян таковым не является. Но все впереди», — приводит слова Корнеева «СЭ».

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Барселона» заинтересована в подписании Арсена Захаряна.

По информации Арустамяна, скауты «Барсы» неоднократно следили в Москве за игрой Захаряна и остались довольны. Переговоры должны начаться в ближайшие недели.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

1 сентября форвард дебютировал за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Хорватии (0:0).