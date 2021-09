Роналду сбил девушку-стюарда с ног

Перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» форвард гостей Криштиану Роналду отрабатывал удары по воротам. Один из выстрелов португальца попал в девушку-стюарда, которая была сбита ударом.

Футболист перелез через ограждение и подошел к пострадавшей, которой оказывали медицинскую помощь и извинился.

Матч закончился со счетом 2:1. Счет в игре был открыт на 13-й минуте встречи. Мяч с передачи Бруну Фернандеша забил Криштиану Роналду.

С 35-й минуты встречи англичане играли в меньшинстве. С поля был удален защитник Аарон Ван-Биссака.

На 66-й минуте матча футболист швейцарской команды Муми Нгамалё забил ответный мяч. В добавленное ко второму тайму время Теозон-Жордан Сибачо своим результативным ударом принес «Янг Бойз» победу.

Ранее сообщалось, что Роналду забил в первом матче Лиги чемпионов после возвращения в «МЮ».

Португалец также сумел отличиться в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ), оформив дубль в ворота «Ньюкасла».

Cristiano Ronaldo checked if a security guard was OK after one of his shots hit them during the warm-up pic.twitter.com/IaLs7OiBmY