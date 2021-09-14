«Барселона» в ближайшие недели начнет переговоры по трансферу Захаряна

«Барселона» заинтересована в подписании 18-летнего футболиста «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна. Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По информации Арустамяна, скауты «Барсы» неоднократно следили в Москве за игрой Захаряна и остались довольны. Переговоры должны начаться в ближайшие недели.

«Вполне возможно, этой осенью «Барса» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года — в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо», — написал Арустамян.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. 1 сентября форвард дебютировал за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Хорватии (0:0). 7 сентября он провел второй матч за сборную, сыграв первый тайм в игре против Мальты.

Ранее полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян высказался о решении Арсена Захаряна выступать за национальную команду России.