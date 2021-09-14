Черчесов оценил шансы «Зенита» против «Челси» и «Ювентуса» в ЛЧ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, говоря о соперниках «Зенита» по группе в Лиге чемпионов, заявил, что петербуржцам необходимо использовать любые шансы в матчах против таких грандов, как «Челси» и «Ювентус».

«Нужно быть объективным: и «Челси», и «Ювентус» сильнее. Но есть здесь и сейчас — никто не знает, кто в каком состоянии подойдет к очным встречам, возможны травмы, дисквалификации. Это тот случай, когда любой шанс, который представится «Зениту», нужно стараться использовать», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Зенитом» и «Челси» состоится 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Стоит отметить, что лондонцы являются действующими победителями турнира, обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Также на групповом этапе «Зенит» сыграет с туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на матч «Зенит» — «Челси».