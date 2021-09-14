Глушаков о забитом мяча в ворота «Спартака»: это непередаваемые чувства

Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями от забитого мяча в ворота московского «Спартака», передает «Матч ТВ».

«Гол «Спартаку» не то чтобы особенный. Это первый для меня мяч. Со времен «Локомотива» хотел забить народной команде. Это чувства непередаваемые. Это футбол», — сказал Глушаков.

«Спартак» обыграл «Химки» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1.

После этой победы подопечные Руя Витории набрали десять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Столичный клуб стартует в Лиге Европы с домашнего матча с «Легией», который состоится 15 сентября в 17.30 (мск).

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

«Спартак» (Москва) — «Химки» — 3:1.

Голы: 1:0 — Айртон, 25; 2:0 — Промес, 48; 3:0 — Понсе, 68; 3:1 — Глушаков, 89.

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России в составе красно-белых.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о победе московского «Спартака» над «Химками» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).