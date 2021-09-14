Семак заявил, что «Зенит» существенно не усилился перед началом Лиги чемпионов

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об усилении команды к новому розыгрышу Лиги чемпионов, передает «Чемпионат.com».

«Не думаю, что мы существенно усилились. Пришли два игрока — на место Лунева и Дриусси. Конечно, каждый тренер ставит определенные задачи на трансферное окно, но не всегда все получается», — сказал Семак.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов сине-бело-голубые сыграют против лондонского «Челси». Встреча состоится 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Стоит отметить, что «синие» являются действующими победителями турнира, обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Также на групповом этапе «Зенит» сыграет с туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Ранее Семак на предматчевой пресс-конференции рассказал, кто из игроков питерской команды не сможет принять участия в матче первого тура Лиги чемпионов с «Челси».