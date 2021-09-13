Радимов об уходе Фернандеса из сборной: какая-то лажа

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России. Об этом игрок объявил сегодня. 30-летний футболист объяснил свое желание сосредоточиться на клубной карьере.

«Не совсем понимаю, почему в не самый простой момент Фернандес завершил выступления в сборной… какая-то лажа!» — написал Радимов в своем Twitter.

Не совсем понимаю -почему в не самый простой момент Фернандес завершил выступления в сборной ….какая то ЛАЖА! — Владислав Радимов (@radimov02) September 13, 2021

По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, для тренерского штаба решение Марио не стало неожиданностью. Еще перед сентябрьскими матчами была договоренность, что Фернандес в них сыграет, после чего стороны обсудят будущее футболиста в национальной команде.

13 июля 2016 года бразилец получил российское гражданство. Фернандес дебютировал за сборную России в 2017 году. В составе национальной команды он принял участие в 35 матчах, в которых забил пять мячей. Вместе со сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где отметился голом в ворота команды Хорватии.

Ранее сообщалось, что Черчесов поблагодарил завершившего карьеру в сборной России Фернандеса.