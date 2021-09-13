Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что Караваев заменит Фернандеса в сборной России

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин сможет найти замену защитнику Марио Фернандесу, который объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Понятно, что незаменимых игроков нет. Думаю, что тот же Караваев вернется на свой фланг, будут какие-то перестановки. Может быть, не так будет ярко смотреться чья-то игра. Но сборная будет двигаться дальше. Надо поблагодарить Марио за то, что он сделал для сборной», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Фернандес провел за сборную России 33 матча и забил в них пять мячей. В том числе, он отметился голом в четвертьфинале чемпионата мира-2018 против Хорватии.

Его последнее появление в футболке национальной команды произошло 1 сентября в игре с теми же хорватами в рамках отборочного цикла-2022. Игра закончилась со счетом 0:0, а Фернандес после покинул расположение сборной из-за травмы. Именно повреждениями он аргументировал решение уйти из национальной команды — здоровье, по словам натурализованного бразильца, не позволяет ему выступать на два фронта.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.