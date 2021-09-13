Сборная России обратилась к Медведеву после его победы в финале US Open

Пресс-служба сборной России по футболу поздравила теннисиста Даниила Медведева с победой в финале Открытого чемпионата США над сербом Новаком Джоковичем.

«Мы болели за тебя, Даниил», — говорится в сообщении, опубликованном на странице национальной команды в Twitter.

Медведев — чемпион #USOpen



Российский теннисист в трёх сетах обыграл Джоковича и выиграл свой первый турнир Большого Шлема. С победой, @DaniilMedwed! pic.twitter.com/bOAySUEdLg — Сборная России (@TeamRussia) September 12, 2021

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Медведев объяснил необычное празднование после победы на US Open.