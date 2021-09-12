Российский игрок «Валенсии» Черышев получил травму во время матча чемпионата Испании

Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев не смог доиграть матч четвертого тура чемпионата Испании против «Осасуны».

Футболист вышел в стартовом составе своей команды, но на 45 минуте получил повреждение. Он был заменен на Димитри Фулькье.

О характере травмы не сообщается. «Осасуна» проиграла со счетом 1:4.

В текущем сезоне чемпионата Испании Черышев провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице испанской Примеры «Валенсия» занимает первое место, набрав десять очков. В следующем туре «Валенсия» сыграет с мадридским «Реалом».

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о вызове игрока испанской «Валенсии» Дениса Черышева на сентябрьские матчи сборной России.

«Вызывает недоумение попадание в сборную Дениса Черышева. Мне кажется, он нужен сборной еще меньше, чем нынешний Дзюба. На чемпионате Европы он не показал вообще ничего, как и у себя в «Валенсии». Было бы логичнее, на мой взгляд, позвать форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева», — сказал Червиченко.