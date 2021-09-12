Медведев решил подарить жене на годовщину победу на US Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что годовщина свадьбы придаст ему дополнительной мотивации в финальном матче Открытого чемпионата США против представителя Сербии Новака Джоковича.

«То, как будем отмечать, будет зависеть от результата. Если проиграю, настроение отмечать будет не очень хорошее. Это маленькая мотивация. Ее и так полно со всех сторон, но это еще одна маленькая дополнительная мотивация — сделать подарок на годовщину необычный», — цитирует Медведева Eurosport.

В случае победы на US Open Джокович соберет календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

Встреча между Медведевым и Джоковичем пройдет в Нью-Йорке 12 сентября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн. В прошлом году триумфатором US Open стал представитель Австралии Доминик Тим. В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Ранее Джокович заявил, что отнесется к финалу с Медведевым как к последнему матчу в карьере.