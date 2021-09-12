Матч ЦСКА в Лиге чемпионов не состоится из-за карантинных мер во Франции

Матч женской гандбольной Лиги чемпионов между столичным ЦСКА и французским «Мецем» не состоится. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Согласно заявлению пресс-службы красно-синих, французский клуб вовремя не обратился в надзорные органы своей страны с целью отмены десятидневного карантина для игроков ЦСКА и не принимал достаточного участия в организации приезда российского клуба на игру.

«К сожалению, из-за того, что разрешение на въезд было получено так поздно, мы не смогли забронировать чартерный рейс на 12 сентября. А сделать заранее это было невозможно, так как у нас на руках не было разрешения на въезд», — говорится в сообщении.

Судьба матча «Мец» — ЦСКА будет решена позднее.

Ранее сообщалось, что чиновникам, оштрафовавшим гандболисток сборной Норвегии за отказ выходить в бикини, предложили уйти в отставку.