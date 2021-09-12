Дворкович объяснил слова Путина о лимите на легионеров в РПЛ

Бывший помощник президента России Аркадий Дворкович прокомментировал высказывание Владимира Путина о лимите на легионеров в российском футболе.

Ранее глава государства раскритиковал отмену лимита. Он отметил, что российские футболисты с 1988 года не участвуют в Олимпийских играх.

«Уверен, что Владимиру Владимировичу сказали об этом специалисты, что это не просто только его мысли. И специалисты считают, что отмена лимита преждевременна. Значит, преждевременна», — цитирует Дворковича газета «Известия».

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказался на тему отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).