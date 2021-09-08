Игроки «Тампы» станцевали под песню группы «Руки Вверх!» на шоу «Вечерний Ургант»

Двукратные обладатели Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев посетили шоу «Вечерний Ургант», где в конце передачи станцевали под песню группы «Руки Вверх!».

Хоккеисты показали чемпионский перстень и рассказали, что после первой победы в Кубке генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа не смог определиться с дизайном, подготовил два перстня и сказал, что второй заготовлен на случай следующей победы в Кубке Стэнли, которая по итогу случилась через год.

В конце шоу хоккеисты станцевали под песню группы «Руки Вверх!».

Для «Тампы» этот Кубок Стэнли стал третьим в истории клуба. Команда завоевывала трофей в 2004, 2020 и 2021 годах.

На пути к Кубку «Тампа» одержала победы над «Флоридой Пантерз» (4-2), «Каролиной Харрикейнз» (4-1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-3).

Для команды, основанной в 1992 году, это третья победа в Кубке Стэнли.

Двукратными обладателями Кубка Стэнли стали трое россиян: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.

Ранее стало известно, что «Тампа» отправит поврежденный Кубок Стэнли в Монреаль для восстановления.