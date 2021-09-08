Джикия объяснил свист болельщиков в матче с Мальтой

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал свист фанатов в матче с Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Почему засвистели болельщики? Кажется, был отрезок, где Мальта хорошо контролировала мяч, и болельщики выразили свое недовольство – это нормально. Ожидали такое сопротивление соперника, было достаточно тяжело справляться с их выходом из обороны», - цитирует игрока РИА «Новости».

Капитан красно-белых также добавил, что, если журналисты пытаются найти какие-то проблемы, то пусть эти проблемы будут во нем. Он всегда самокритичен.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Квалификация ЧМ-22

Россия - Мальта — 2:0

Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).

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