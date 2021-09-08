Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кавазашвили заявил, что никто не в состоянии заменить Дзюбу в сборной России 05:34
Американка родила своего племянника, став суррогатной матерью по просьбе своей сестры 05:33
Макфол рассказал, как Россия может уничтожить НАТО 05:25
Семеро вооруженных американцев хотели попасть в Афганистан из ОАЭ 05:13
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,9 05:06
«Спартак» подписал контракт с обвиненным в домогательствах... 05:04
Петербург стал лидером по числу ДТП с электросамокатами при участии детей 04:52
Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1, чтобы «потроллить... 04:51
Дворкович — о матче сборной России: игры пока нет, а победа есть 04:41
В «Талибане*» определили свое отношение к международному праву 04:40
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-президент «Локомотива»: игра сборной России отвратительна, какое-то безволие

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Shamil Zhumatov/Reuters

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о матче сборных России и Мальты (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Меня удивил соперник. Я давно их не видел, но сейчас это совершенно другая команда. Они выглядят очень здорово. Видимо их итальянский тренер очень хорошо поработал.

Россия сыграла просто отвратительно. Было какое-то безволие, особенно в первом тайме. Захарян вообще потерялся. Если не получается, ты ищи какие-то пути. Нет, абсолютно опустил руки. Ладно, он еще молодой, но Ерохин? Что это за игра была? Сборная наша удивила. Надеюсь, что игра улучшится, но то, что они показали сегодня это просто отвратительно!

Мальтийцы удивительно спокойно выходили из-под прессинга. Если бы не пенальти, так бы 1:0 и закончили. Если бы Гилерме не выручил в нужный момент, то матч мог и закончиться 1:1», — приводит слова Наумова Metaratings.ru.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Квалификация ЧМ-22
Россия - Мальта — 1:0
Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).

Ранее бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев высказался об игре сборной России в матче с Мальтой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Буря на Кавказе». Как Армения и Азербайджан сражались в Карабахе
Эксперты оценили действия армянской и азербайджанской армий в войне в Карабахе
Слабая игра под свист фанатов: Россия вымучила победу над Мальтой
Сборная России обыграла Мальту в матче отборочного турнира ЧМ-2022
Банальная формальность. В России отменят обязательный техосмотр
В правительстве поддержали идею ЕР сделать техосмотр добровольным
В ПФР объяснили россиянам причины ошибок при начислении пенсии
Экс-депутат Рады рассказал об «унизительной» для Зеленского встрече с Путиным
CNN: ЦРУ помогли Киеву задержать 33 россиянина в Белоруссии летом 2020 года
СМИ: «Яндекс» подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета
Новости и материалы
Кавазашвили заявил, что никто не в состоянии заменить Дзюбу в сборной России
Американка родила своего племянника, став суррогатной матерью по просьбе своей сестры
Макфол рассказал, как Россия может уничтожить НАТО
Семеро вооруженных американцев хотели попасть в Афганистан из ОАЭ
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,9
«Спартак» подписал контракт с обвиненным в домогательствах хоккеистом
Петербург стал лидером по числу ДТП с электросамокатами при участии детей
Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1, чтобы «потроллить Москву»
Дворкович — о матче сборной России: игры пока нет, а победа есть
В «Талибане*» определили свое отношение к международному праву
Макфол рассказал о сторонниках идеологии Путина в США
В Роскосмосе считают, что полет первой африканки на МКС возможен через 3-4 года
Из сборной США выгнали игрока «Ювентуса»
В России испытали сверхточный прицел для беспилотников
В Госдепе обеспокоены отсутствием женщин в кабмине Афганистана
Спортивный менеджер: эго Смолова значительно выше масштаба его мастерства
Врач рассказала, как не попасть под влияние осенней депрессии в офисе
Защитник сборной России — о Мальте: там не манекены играют
Все новости
Сплошные боевики: кто возглавил Афганистан при талибах*
Талибан* объявил состав временного правительства Афганистана
«Она не одна, у нее трое человек, мужиков, рядом. Сама жива-здорова»
На заимке сибирской отшельницы Агафьи Лыковой произошел пожар
«Это может произойти и с нашими родителями, и с нами»
Пациентов с деменцией потребовали перестать считать психиатрическими больными
«Часто пил и бил жену»
Что известно о предполагаемом убийце школьниц в Киселевске
Доигрались с рубильником: электричество на Украине подорожало на 70%
Эксперты оценили последствия роста цен на электроэнергию на Украине
«Пляски на костях»: потомки репрессированных потребовали отменить спектакль на мемориале
Режиссер спектакля на мемориале жертвам репрессий объяснила выбор места
Черный день «Локомотива»: 10 лет после авиакатастрофы под Ярославлем
«Лишение государственных наград Украины»
Владимир Зеленский ввел персональные санкции против подполковника российской армии
«Больше, чем путешествие». В России запустили бесплатные поездки для молодежи
В России стартовала программа бесплатных путешествий для молодых туристов
Мир вышел на плато. Главное о коронавирусе за 7 сентября
ВОЗ объявила, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Налоговые льготы и рекордные цены на газ стимулируют рост акций газовых компаний
Налоговые льготы и рекордные цены на газ стимулируют рост акций газовых компаний
Таунхаусы получат статус
Правительство внесло в Госдуму законопроект о таунхаусах
«Они здесь на правах рабов». Украинцы проводят протесты в Польше из-за гибели мигранта
СМИ сравнили убийство украинца в Польше с гибелью Джорджа Флойда
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях