Экс-президент «Локомотива»: игра сборной России отвратительна, какое-то безволие

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о матче сборных России и Мальты (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Меня удивил соперник. Я давно их не видел, но сейчас это совершенно другая команда. Они выглядят очень здорово. Видимо их итальянский тренер очень хорошо поработал.

Россия сыграла просто отвратительно. Было какое-то безволие, особенно в первом тайме. Захарян вообще потерялся. Если не получается, ты ищи какие-то пути. Нет, абсолютно опустил руки. Ладно, он еще молодой, но Ерохин? Что это за игра была? Сборная наша удивила. Надеюсь, что игра улучшится, но то, что они показали сегодня это просто отвратительно!

Мальтийцы удивительно спокойно выходили из-под прессинга. Если бы не пенальти, так бы 1:0 и закончили. Если бы Гилерме не выручил в нужный момент, то матч мог и закончиться 1:1», — приводит слова Наумова Metaratings.ru.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Квалификация ЧМ-22

Россия - Мальта — 1:0

Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).

Ранее бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев высказался об игре сборной России в матче с Мальтой.