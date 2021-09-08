Защитник сборной России — о Мальте: там не манекены играют

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Мы не позволяли сопернику многое. В первом тайме одна ошибка была. Мальта — хорошая команда, они не боялись. У них временами получалось, но у них был один момент. Нормально и спокойно играли.

Это выдумали, что счет в первом тайме будет иным, но там не манекены играют. Игроки соперника неплохо взаимодействовали. Однако мы точно на два гола наиграли», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Квалификация ЧМ-22

Россия - Мальта — 1:0

Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).

Ранее тренер сборной Мальты Дэвис Манджа заявил, что его команда могла победить Россию.