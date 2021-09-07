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ФИФА завела дело в отношении CBF и AFA из-за срыва матча Бразилия - Аргентина

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Amanda Perobelli/Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) завела дисциплинарное дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по поводу инцидента, произошедшего во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Матч между сборными Бразилии и Аргентины был остановлен на седьмой минуте после того, как представители Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиция попытались задержать аргентинцев Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо из-за подозрений в фальсификации документов при пересечении границы.

В Бразилии из-за пандемии коронавируса действует запрет на въезд в страну лицам, которые в течение 14 последних дней посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Четверо аргентинцев представляют клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино высказался о срыве матча между сборными Бразилии и Аргентины.

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