Смолов: я слежу за собой, Дзюба и Кержаков сами пусть разбираются

Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что не имеет амбиций обойти нападающего «Зенита» Артема Дзюбу и экс-игрока петербургского клуба Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

«Нет, амбиции обойти Дзюбу с Кержаковым нет. Я слежу за собой, ребята сами пусть разбираются. У Карпина 17 голов? Вот такие амбиции есть», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022.

7 сентября сборная России встретится с командой Мальты. Игра пройдет в Москве на «Открытие Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

Ранее футбольный менеджер Алексей Сафонов в преддверии матча отбора на ЧМ-22 между сборными России и Мальты заявил, что присутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сборной может повлиять на микроклимат в команде.