Винер-Усманова ответила на вопрос об участии сестер Авериных на чемпионате мира

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос об участии Дины и Арины Авериных на чемпионате мира, передает ТАСС.

«Пока ничего не могу сказать на эту тему, я живу сегодняшним днем. Сейчас они тренируются», — сказала Винер-Усманова.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что сборная Израиля снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике.